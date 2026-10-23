Пацієнти з гострими ушкодженнями мозку, які клінічно не реагували, змогли підвищувати або знижувати частоту звукового сигналу за допомогою неінвазивного інтерфейсу мозок — комп’ютер. Як повідомляє News-Medical, дослідники Колумбійського університету протестували систему на 41 пацієнті через кілька днів після госпіталізації.

Як працювала система

До голови учасників під’єднували електроди електроенцефалографії, які зазвичай використовують для моніторингу пацієнтів із мозковими ушкодженнями. Через навушники вони чули звуковий сигнал і записаний голос, що просив намагатися розтискати та стискати руки.

Електричні сигнали мозку надходили на приліжковий комп’ютер. Програма аналізувала їх у реальному часі та змінювала частоту звукового сигналу. Голос заохочував учасників, коли їм вдавалося змінити частоту, і повідомляв про досягнення цільового результату.

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Результати та подальші кроки

Після короткого тренування приблизно один із трьох учасників зміг керувати звуковим сигналом. Серед них були всі пацієнти, у яких окреме обстеження виявило когнітивно-моторну дисоціацію — розрив між когнітивними функціями та здатністю виконувати рухи.

Керівник дослідження, професор неврології Колумбійського університету Ян Клаассен, зазначив, що деякі люди з гострими ушкодженнями мозку можуть зберігати певний рівень свідомості, хоча не здатні говорити або рухами показати реакцію. У попередній роботі його команда за допомогою стандартної ЕЕГ та штучного інтелекту виявила ознаки прихованої свідомості у 15% пацієнтів, які не реагували.

Дослідники планують удосконалити систему, щоб пацієнти могли безпосередніше повідомляти медикам і близьким про свій стан, зокрема про біль або голод. Результати дослідження опублікували в журналі Brain.

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