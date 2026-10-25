Блокування MYC змінило агресивні клітини раку підшлункової у лабораторії — ScienceDaily

Науковці NYU Langone Health і Perlmutter Cancer Center дослідили, як протокова аденокарцинома підшлункової залози змінює генетичні характеристики та пристосовується до лікування. Як повідомляє ScienceDaily, у лабораторних дослідах блокування активності гена MYC в агресивних базальних клітинах пухлини сприяло їхньому переходу до менш агресивного класичного стану.

Дослідження опублікували 13 жовтня в журналі Nature Genetics. Автори проаналізували активність генів у 443 451 окремій клітині, отриманій із 62 пухлин 56 пацієнтів із протоковою аденокарциномою підшлункової залози. Шестеро учасників також надали зразки пухлин до та після хіміотерапії, що дало змогу порівняти зміни, пов’язані з лікуванням.

Клони всередині однієї пухлини

Аналіз окремих клітин показав, що одна пухлина може містити приблизно від двох до 11 різних клонів — популяцій ракових клітин зі схожими генетичними рисами. Частина таких клонів набуває властивостей, що допомагають витримувати протипухлинну терапію, інші краще проникають у навколишні тканини та поширюються організмом.

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Раніше клітини цього типу раку переважно поділяли на класичні, менш агресивні, та базальні, агресивніші. Нові дані вказують, що генетичні зміни в межах окремих пухлин можуть давати клітинам змогу переходити між цими станами. Автори також пов’язали відмінності в кількості копій ДНК із типами клітин, присутніх у пухлинах. У клітинах із вираженими базальними ознаками дослідники зафіксували підвищену активність MYC.

Можливі мішені для терапії

Після пригнічення MYC базальні клітини не лише зміщувалися до класичного стану, а й ставали більш відкритими для імунних клітин. Автори наголошують, що для оцінки терапевтичного потенціалу цього підходу потрібні подальші дослідження.

Також деякі клони продемонстрували вищу активність гена TIGIT і водночас нижчу активність PD1. На думку дослідників, це може пояснювати обмежену ефективність імунотерапії, спрямованої на PD1, за раку підшлункової залози. За словами співавтора дослідження Арістотеліса Цирігоса, клінічні випробування препаратів, що пригнічують MYC або TIGIT, уже тривають для протокової аденокарциноми та інших видів раку.

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