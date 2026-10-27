Bon Secours Mercy Health планує купити Surgery Partners за $5,7 млрд — STAT News

Некомерційна католицька система охорони здоров’я Bon Secours Mercy Health оголосила про намір придбати публічну мережу Surgery Partners за $5,7 млрд. Угоду планують завершити в першому кварталі 2027 року, повідомляє STAT News.

Мережа з понад 200 закладами

Surgery Partners управляє понад 200 амбулаторними хірургічними центрами, лікарнями короткострокового перебування та багатопрофільними медичними практиками у 30 штатах. Придбання може зробити Bon Secours Mercy Health одним із найбільших операторів амбулаторних хірургічних центрів у країні.

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Попит на амбулаторну хірургію

Лікарняні оператори, зокрема некомерційні та комерційні системи, останніми роками активно купують амбулаторні хірургічні центри. Такі заклади стають привабливішими для інвестицій, оскільки більше процедур переходять до амбулаторного формату через зміни в оплаті послуг Medicare, а комерційні страховики скеровують застрахованих осіб до дешевших медичних закладів.

Раніше цього року некомерційна система Ascension заплатила $3,9 млрд за Amsurg, збільшивши свою мережу амбулаторних хірургічних центрів приблизно до 300. Запланована угода Bon Secours Mercy Health може також поглибити зв’язки системи з компанією прямих інвестицій Bain Capital.

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