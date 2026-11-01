Бразилія надішле додаткову вакцину від mpox до Ріо-де-Жанейро — The Rio Times

Бразилія надішле до Ріо-де-Жанейро додаткові дози вакцини від mpox після зростання кількості зареєстрованих випадків захворювання. Міністр охорони здоров’я Александре Паділья оголосив про це 31 жовтня, наголосивши, що на національному рівні країна не стикається зі спалахом хвороби.

Як повідомляє The Rio Times, міський епідеміологічний центр зареєстрував 45 випадків mpox у вересні та ще 29 — у жовтні 2026 року. Загалом за два місяці виявили 74 випадки, тоді як за аналогічний період 2025 року їх було 10.

Підготовка до масових заходів

За словами Падільї, додаткові вакцини мають допомогти контролювати поточну ситуацію та підготувати місто до великих заходів наприкінці року. Міністр зазначив, що право на щеплення не розширюватимуть і масової кампанії вакцинації не проводитимуть. Додаткові дози спрямовуватимуть туди, де кількість випадків зростає.

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Від початку 2026 року в Бразилії зафіксували 665 випадків mpox. Паділья порівняв нинішню ситуацію з 2022 роком, коли в країні інфікувалися майже 11 тисяч людей, та заявив, що поточна ситуація суттєво відрізняється від тодішнього спалаху.

Кому доступне щеплення

Вакцина проти mpox не входить до національного календаря щеплень Бразилії. Її рекомендують працівникам лабораторій, які працюють зі спорідненими вірусами, людям із ВІЛ та ослабленим імунітетом, а також особам, які мали безпосередній контакт середнього або високого ризику з ймовірним чи підтвердженим випадком хвороби — після медичної оцінки.

Mpox поширюється передусім через прямий контакт зі шкірними ураженнями, біологічними рідинами або зараженими предметами. Серед симптомів — гарячка, біль у тілі, загальне нездужання та висипання, які можуть перетворюватися на пухирці.

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