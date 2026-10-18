Британія виділить £140 млн на невідкладну допомогу в Англії — The Guardian

У Великій Британії міністерка охорони здоров’я Іветт Купер оголосила про виділення додаткових £140 млн на невідкладну медичну допомогу в Англії. Кошти мають збільшити спроможності Національної служби охорони здоров’я (NHS) напередодні зими, яка, за оцінкою посадовиці, буде складнішою за звичайну. Про це повідомляє The Guardian.

Кошти спрямують на 14 проєктів

Фінансування розподілять між 14 проєктами, зокрема на створення нових центрів невідкладної допомоги, розширення парку автомобілів швидкої допомоги та модернізацію відділень екстреної медичної допомоги. За словами Купер, NHS почала готуватися до впливу сезонних захворювань ще в липні.

Додаткове навантаження на систему створила літня спека. Від червня до серпня до відділень екстреної допомоги звернулися майже 7,3 млн людей — це найвищий показник для літнього періоду. У вересні експерти попереджали про поєднання наслідків рекордних температур улітку та зимових інфекцій, зокрема грипу й норовірусу.

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Ознаки раннього сезону грипу

Національний медичний директор NHS раніше заявив про тривожні ознаки раннього сезону грипу. Професорка Френкі Свордс зазначила, що кількість госпіталізацій через грип у цей період року є найвищою, яку вона пам’ятає, водночас очікується збільшення госпіталізацій через Covid.

Виконавча директорка NHS England з питань ефективності та надання послуг Емма Роуленд заявила, що інвестиції в екстрену допомогу одного дня та центри невідкладного лікування мають допомогти пацієнтам отримувати належну допомогу в потрібному місці та вчасно. Вона також закликала людей, які мають право на вакцинацію, зробити щеплення проти грипу та інших зимових вірусів.

Водночас виконавча директорка Королівського коледжу медсестер Англії Патрісія Маркіз назвала додаткове фінансування корисним у короткостроковій перспективі, але недостатнім для системи, яка, за її словами, перебуває на межі можливостей через нестачу персоналу.

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