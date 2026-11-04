Британського медпрацівника з Еболою евакуюють із ДР Конго до Британії — The Guardian

Інфікованого вірусом Ебола медичного працівника з Великої Британії евакуюють із Демократичної Республіки Конго до Британії для спеціалізованого лікування. Пацієнт перебуває у стабільному стані та, як очікується, прибуде до країни в середу або четвер.

Перевезення до спеціалізованого відділення

Після прибуття до Британії пацієнта доправлять спеціалізованим автомобілем швидкої допомоги до відділення для лікування особливо небезпечних інфекцій. За даними The Guardian, інформацію про медичну евакуацію містить офіційний документ, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Представник уряду Великої Британії підтвердив Reuters, що британський громадянин, який перебуває у ДР Конго, отримав позитивний тест на Еболу. Британська влада оцінює ризик для населення країни як низький і не очікує значного впливу випадку на громадське здоров’я, міжнародні подорожі чи торгівлю.

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Робота під час спалаху

Особу пацієнта не розкривають. Медпрацівника направила до ДР Конго гуманітарна організація, щоб підтримати заходи реагування на спалах хвороби. Це перший випадок інфікування громадянина Великої Британії, пов’язаний із поточним спалахом, хоча раніше інфікувалися кілька людей з інших європейських країн.

Ебола передається через прямий контакт із біологічними рідинами інфікованої людини. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у середньому хвороба є смертельною приблизно у половині випадків, хоча показники летальності різняться між спалахами. У Великій Британії з 1976 року зафіксували чотири підтверджені завезені випадки Еболи.

Поточний спалах у ДР Конго є другим за масштабом за весь час спостережень: наприкінці жовтня повідомляли про понад 10 тисяч підтверджених випадків та майже 5 тисяч смертей.

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