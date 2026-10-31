Bunnings зняла з продажу костюм у вигляді гамівної сорочки — ABC News Australia

В Австралії Bunnings прибрала зі свого онлайн-маркетплейсу геловінський костюм у вигляді гамівної сорочки після критики з боку SANE Australia — некомерційної організації, що підтримує людей зі складними проблемами психічного здоров’я. Як повідомляє ABC News Australia, товар мав зав’язки для рук, а на спині був напис: «Власність окружної психіатричної установи — наближатися обережно».

Позиція SANE Australia

Генеральна директорка SANE Australia Рейчел Грін заявила, що корпораціям неприйнятно публічно підтримувати ініціативи у сфері психічного здоров’я і водночас отримувати прибуток від товарів, які, на думку організації, посилюють стигму. Вона закликала не ігнорувати такі стереотипи та наголосила, що образи людей із психічними захворюваннями не мають бути прийнятним костюмом для розваг.

Амбасадорка SANE Australia та письменниця Сенді Джеффс, яка живе зі шизофренією, назвала такі костюми образливими. За її словами, використання гамівних сорочок як геловінського образу відтворює негативні стереотипи й перетворює людей із психічними проблемами на об’єкт насмішок.

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Реакція Bunnings та інших продавців

Представник Bunnings повідомив, що компанія зрозуміла висловлені занепокоєння і видалила оголошення, щойно на нього звернули увагу. Водночас ABC News Australia зазначає, що станом на суботу такий самий костюм продавали Kmart, Dick Smith, Amazon і кілька менших магазинів костюмів.

За даними SANE Australia, у 2024 році кампанія в соціальних мережах спонукала Big W зняти з продажу геловінські костюми, які організація також вважала стигматизувальними. Рейчел Грін сказала, що Spotlight тоді швидко прибрав цей товар, але згодом знову виставив його на продаж. ABC News Australia звернулося до Wesfarmers і Spotlight по коментарі.

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