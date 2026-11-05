Calvary припинить ЕКЗ у двох лікарнях Ньюкасла за умови купівлі — ABC News Australia

В австралійському Ньюкаслі католицький медичний оператор Calvary Health Care припинить надання послуг екстракорпорального запліднення, планових абортів, добровільної медичної допомоги при смерті та процедур гендерного переходу, якщо придбає дві приватні лікарні. Йдеться про Newcastle Private Hospital і Hunter Valley Private Hospital, повідомляє ABC News.

Продаж ще потребує погоджень

Calvary планує придбати загалом 14 лікарень по всій Австралії після краху Healthscope раніше цього року. Продаж лікарень у Ньюкаслі ще потребує регуляторних погоджень, зокрема передання виданої владою штату лікарняної ліцензії та рішення Австралійської комісії з питань конкуренції та захисту прав споживачів.

Компанія дотримується католицького кодексу етики, який обмежує надання низки репродуктивних та інших медичних послуг з релігійних міркувань. У кодексі зазначено, що католицькі медзаклади не повинні проводити процедури, які навмисно завдають шкоди або знищують ембріон, а також не мають надавати чи скеровувати пацієнтів на аборти.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Побоювання щодо доступу до послуг

Віцепрезидентка Hunter Workers Women's Committee Рейчел Г'юз заявила, що найбільше занепокоєна наслідками для жінок і людей, які намагаються створити сім'ю. За її словами, один із цих закладів є одним із небагатьох у Новому Південному Уельсі за межами Сіднея, де проводять процедури ЕКЗ.

Анестезіолог Пітер Гарріган, який 20 років працює в Newcastle Private Hospital, вважає, що державна система охорони здоров'я не зможе легко впоратися з додатковим попитом. Міністр охорони здоров'я штату Раян Парк заявив, що уряд не має повноважень втручатися у приватні продажі, але перевіряє, чи відповідає майбутній оператор вимогам для володіння медичною ліцензією та як можна усунути можливі прогалини в послугах.

Hunter IVF, що надає послуги поруч із Newcastle Private Hospital, традиційно проводила забір яйцеклітин в операційних лікарні. Клінічний директор організації Ендрю Геджес повідомив, що вона обговорює з іншими приватними лікарнями домовленості щодо процедур, які потребують лікарняної бази. У Calvary заявили, що придбання забезпечить більшу стабільність для лікарень, працівників і громади, а більшість послуг буде збережено.

Читай нас у