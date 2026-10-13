CAR-T з OX40 показала ремісії при В-клітинних лімфомах — News-Medical

У фазі I клінічного випробування дослідники Онкологічного центру Університету штату Огайо протестували посилену CAR-T терапію для пацієнтів із В-клітинними злоякісними захворюваннями крові, які повернулися після лікування або не реагували на нього. Як повідомляє News-Medical, результати роботи опублікували в журналі Blood Cancer Discovery.

Три мішені для CAR-T клітин

Терапія була спрямована одразу на три білки — CD19, CD20 і CD22. Також команда застосувала білок OX40, щоб посилити імунну відповідь. За словами першої авторки дослідження, професорки гематології Сумітхіри Васу, це перше клінічне випробування CAR-T, у якому OX40 використали для посилення процесу та підвищення загибелі пухлинних клітин.

CAR-T терапія передбачає вилучення з імунної системи пацієнта Т-клітин, їхню лабораторну модифікацію для ефективнішого знищення ракових клітин, а потім повернення пацієнтові шляхом інфузії. Зазвичай такі клітини націлюють на білок CD19, який відіграє значну роль у В-клітинних онкологічних захворюваннях крові.

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Шість днів на підготовку клітин

У випробування залучили 18 пацієнтів із медіанним віком 64 роки. Шістнадцять із них отримали терапію з OX40. До участі всі пацієнти пройшли медіанно три види лікування.

Дослідники застосували прискорений цикл: клітини збирали, готували та повертали пацієнтові протягом шести днів. Співавтор роботи Лапо Алінарі зазначив, що команда продемонструвала можливість швидкого виробництва і введення свіжих клітин. За його словами, це забезпечило значущу клінічну активність із мінімальними побічними ефектами при В-клітинних неходжкінських лімфомах, а ремісії спостерігали при мантійноклітинній, фолікулярній та дифузній великоклітинній В-клітинній лімфомах.

Водночас старший співавтор Маркос де Ліма наголосив, що для підтвердження обнадійливих результатів потрібні подальші дослідження за участі більших груп пацієнтів.

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