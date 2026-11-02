CGIL попередила про ризик закриття лікарень в Італії — ANSA English

Італійська профспілка CGIL заявила, що недостатнє фінансування національної системи охорони здоров’я може призвести до подальшого скорочення послуг і закриття лікарень в Італії. Про це ANSA повідомила з посиланням на генерального секретаря FP CGIL Федеріко Боццанку.

Заява перед загальним страйком

Боццанка пояснив, що підрозділ FP CGIL, який представляє працівників державного сектору, долучиться до загального страйку, запланованого на 20 листопада. За його словами, поступове скорочення ресурсів для національної системи охорони здоров’я створює високий ризик нових урізань, закриття лікарень і знецінення праці персоналу.

Він також заявив, що працівники системи вже працюють в умовах дедалі більшого навантаження та можуть бути змушені шукати роботу в інших місцях. Представник профспілки назвав ситуацію серйозним підривом гарантованого конституцією права на охорону здоров’я.

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Видатки на медицину

За наведеними Боццанкою даними, Німеччина спрямовує на державну охорону здоров’я 11% ВВП, Франція — 9,4%, Швеція — 9,3%, Велика Британія — 9,2%, а Словаччина — 6,4%. В Італії цей показник у 2025 році становив 6,2% ВВП і, за оцінкою профспілки, надалі знижуватиметься.

Боццанка також заявив, що державні витрати в Італії скорочуються, а приватні зростають, перекладаючи більший фінансовий тягар на родини. За наведеними ним даними, у 2025 році 9,6% населення країни, або понад 5,6 млн людей, відмовилися щонайменше від однієї необхідної консультації у профільного лікаря чи діагностичного обстеження.

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