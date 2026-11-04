Частота перших діагнозів аутизму серед дорослих зросла — News-Medical

У Великій Британії та Швеції від 2010 року суттєво зросла частота перших зареєстрованих діагнозів аутизму серед дорослих, а профіль супутніх станів у людей із новим діагнозом змінився. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі BMJ Mental Health, повідомляє News-Medical.

Зростання частоти діагнозів

Науковці проаналізували записи первинної медичної допомоги у Великій Британії до 2023 року та загальнонаціональні реєстрові дані Швеції до 2021 року. До британської частини дослідження увійшли 24,5 млн дорослих, із яких у 141 119 був зафіксований діагноз аутизму. У шведській вибірці було 9,1 млн дорослих і 100 817 людей із таким діагнозом.

У Великій Британії частота перших зареєстрованих діагнозів зросла з 6 на 100 тисяч людей у 2010 році до 64 у 2023-му. У Швеції показник збільшився з 43 на 100 тисяч у 2010 році до 65 у 2021-му. Найшвидше нові діагнози зростали у групі 16–20 років: у Британії — з 31 до 364 на 100 тисяч, у Швеції — зі 165 до 361 на 100 тисяч.

Стандартизована за віком поширеність аутизму впродовж періоду дослідження була вищою серед чоловіків, але зростала для обох статей. У 2023 році у Великій Британії вона становила 1,4% серед чоловіків і 0,7% серед жінок, а у Швеції у 2021 році — 1,8% та 1,2% відповідно. Серед людей віком 16–20 років поширеність аутизму в обох країнах сягнула 4,1%.

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Зміна супутніх станів

Дослідники також зафіксували зміну попередніх діагнозів у дорослих, яким згодом встановлювали аутизм. Частка людей з історією епілепсії, психозу чи інтелектуальних порушень зменшилася, тоді як частка осіб із попередніми діагнозами СДУГ, тривожності, депресії та інших психічних розладів зросла.

Зокрема, у Великій Британії між 2010 і 2023 роками частка дорослих із новим діагнозом аутизму, які раніше мали діагноз епілепсії, знизилася з 10% до 4%. Водночас частка людей із тривожними розладами в анамнезі зросла з 29% до понад 58%.

Автори зазначили, що це спостережне дослідження не дає змоги встановити причини таких змін. Дані не дозволяють визначити, чи відображають вони краще розпізнавання різних проявів аутизму, чи можливе помилкове трактування інших психіатричних станів як аутизму.

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