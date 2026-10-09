Черепно-мозкова травма змінила реакцію гіпоталамуса на стрес у мишей — News-Medical

Дослідники Університету Малаги в Іспанії з’ясували, що перенесена черепно-мозкова травма може тривало змінювати реакцію гіпоталамуса на подальші стресові ситуації. Роботу провели на тваринних моделях — самцях мишей; результати опублікували в журналі Brain, Behavior, and Immunity, повідомляє News-Medical.

Запалення гіпоталамуса після стресу

Науковці з кафедри клітинної біології, генетики та фізіології Університету Малаги працювали разом із Wexner Medical Center Університету штату Огайо в Колумбусі. Вони вивчали наслідки гострого стресу в умовах агресії та соціальної поразки після травматичного ушкодження мозку.

Гіпоталамус — невелика ділянка в основі мозку, яка пов’язує нервову та ендокринну системи й бере участь у спрямуванні реакції організму на стрес. У тварин із попередньою травмою мозку ця ділянка реагувала інакше: дослідники зафіксували її запалення, пов’язане з поведінкою уникання та тривожноподібною поведінкою.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Роль мікроглії

Автори роботи припускають, що важливу роль у цьому процесі відіграє мікроглія — клітини, пов’язані з нейрозапаленням після травми. За даними дослідження, після ушкодження ці клітини можуть набувати імунної пам’яті та ставати чутливішими до наступних стресорів. Це проявлялося змінами їхньої морфології та посиленим виробленням запальних медіаторів.

Водночас зміни в мозку не супроводжувалися більшим підвищенням рівня кортизолу в крові. Тобто реакція мозку на стрес змінювалася без посилення системної гормональної відповіді. Автори зазначили, що отримані дані узгоджуються з клінічними спостереженнями ендокринних порушень у пацієнтів із травматичними ушкодженнями, однак це дослідження проводили лише на тваринах.

Читай нас у