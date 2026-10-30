Чотири дні високожирового раціону посилили запалення у мишей — News-Medical

Науковці Каліфорнійського університету в Сан-Франциско встановили, що навіть кілька днів високожирового раціону можуть посилювати реакцію організму на подразнення шкіри у мишей. Як повідомляє News-Medical, після повернення тварин до раціону з низьким вмістом жирів шкіра зберігала підвищену чутливість до повторного подразнення.

Реакція з’явилася за кілька днів

У дослідах мишам наносили на одне вухо крем іміквімод, який викликає запалення шкіри. Тварини з ожирінням, яких тривалий час годували кормом із високим вмістом жирів, мали тяжчу реакцію, ніж миші на низькожировому раціоні.

Щоб з’ясувати, чи пов’язаний ефект саме з надмірною вагою, а не лише зі складом їжі, вчені перевели мишей, які раніше отримували низькожировий корм, на високожировий. Через три дні після цього їм нанесли іміквімод. Уже після чотирьох днів такого раціону тварини з нормальною вагою мали виражене запалення вуха, подібне до реакції мишей з ожирінням.

Водночас миші з ожирінням, яких на чотири дні перевели на звичайний корм, продемонстрували значно слабшу запальну реакцію.

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Імунні клітини залишалися у тканині

За кілька тижнів після повернення мишей із нормальною вагою до низькожирового раціону запалення зникло. Однак повторне нанесення іміквімоду на те саме вухо спричинило непропорційно сильну реакцію.

Дослідники пов’язали це з тим, що високожировий корм швидко залучав до шкіри імунні клітини швидкого реагування, які посилювали запалення. Після його згасання в ураженій тканині залишалися Т-клітини пам’яті, через що вона була підготовлена до сильнішої відповіді на наступне подразнення.

Подібне посилення запальної реакції на подразник команда також виявила в легенях мишей після кількох днів високожирового раціону. Автори наголосили, що харчування лабораторних мишей не можна прямо прирівнювати до людського, однак результати демонструють швидкість реакції імунної системи на зміни в організмі.

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