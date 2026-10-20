City of Hope виявили можливий механізм ураження легень під час опромінення — News-Medical

Дослідники City of Hope виявили імунний механізм, який може бути пов’язаний із пошкодженням здорової тканини легень під час променевої терапії. Результати доклінічного дослідження, опублікованого 20 жовтня 2026 року в Nature Communications, також вказують на можливий спосіб зменшити таке ураження шляхом блокування відповідного сигнального шляху, повідомляє News-Medical.

Перетворення імунних клітин

Команда науковців створила мишачу модель променево-індукованого ураження легень і простежила зміни у вроджених лімфоїдних клітинах — ILC. Дослідники з’ясували, що опромінення здатне змінювати властивості цих рідкісних клітин.

Зокрема, клітини типу ILC2, які допомагають захищати легені від пошкоджень, після опромінення перетворювалися на ILC1. ILC1 сприяють запаленню, яке шкодить здоровій легеневій тканині. Автори також перевірили людські ILC та зафіксували подібні біологічні зміни.

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Роль інтерферону-бета

За даними дослідників, опромінення підвищувало рівень сигнального білка інтерферону-бета. Цей білок діяв як перемикач, що переводив захисні ILC2 у стан ILC1, пов’язаний із запаленням.

На наступному етапі команда перевірила, чи можна запобігти такій трансформації, заблокувавши сигнальний шлях інтерферону-бета під час опромінення. У мишей це зменшило запалення, обмежило ураження легень і знизило рівень фіброзу — рубцювання тканини, яке може стати стійким.

Автори наголошують, що дослідження є доклінічним. Якщо підхід підтвердить ефективність у людей, він потенційно може захистити пацієнтів від довготривалого пошкодження легень, розширити можливості променевої терапії для людей із хронічними легеневими захворюваннями та дозволити інтенсивніше опромінення за потреби.

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