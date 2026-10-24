City Power не надає спеціальної допомоги медично вразливим — Daily Maverick

У Йоганнесбурзі, ПАР, перебої з електро- та водопостачанням створюють ризики для людей, які залежать від домашнього медичного обладнання, догляду та належної гігієни. City Power повідомила, що не веде обліку медичних станів окремих клієнтів або домогосподарств і не надає спеціальної чи пріоритетної допомоги медично вразливим мешканцям, пише Daily Maverick.

Житель Катлехонга Джон Гале користується кисневим концентратором, що працює від електрики, та тримає балони як резерв. За його словами, на резервне забезпечення він витратив понад 20 тисяч рандів. Один 10-літровий балон забезпечує його киснем приблизно на чотири години, тому невизначена тривалість відключень викликає в нього паніку.

Ризики для пацієнтів і доглядальників

Зареєстрована медсестра, яка попросила не називати її імені, зазначила, що тривалі перебої особливо небезпечні для пацієнтів, які вдома користуються CPAP-апаратами, пристроями для відсмоктування та небулайзерами. Акумулятори таких пристроїв працюють лише обмежений час і потребують підзарядки.

Відсутність води, за її словами, також загрожує пацієнтам, яким потрібні перев’язки та догляд за ранами: без води ускладнюється гігієна рук і профілактика інфекцій. Медсестра запропонувала муніципалітетам створити актуальний реєстр медично вразливих домогосподарств, щоб пріоритетно відновлювати послуги або забезпечувати альтернативну допомогу під час планових і аварійних перебоїв.

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Менеджер із соціальної роботи Гаутензької провінційної асоціації осіб з інвалідністю Джонс Маджоні наголосив, що перебої з водою створюють додаткове навантаження на доглядальників людей, яким потрібна допомога з гігієною та доглядом у разі нетримання. Їм доводиться шукати воду, чекати на водовози та переносити ємності, водночас продовжуючи догляд.

Резервні системи доступні не всім

Президент Південноафриканської асоціації будинків для літніх людей Марк Рандл заявив, що мешканці закладів догляду, які використовують кисневі апарати, можуть потребувати балонного кисню або транспортування до лікарні, якщо електрики немає надто довго. За його словами, забезпеченіші заклади мають генератори, сонячні системи й резервуари для води, тоді як інші не мають таких ресурсів.

Власник Lesiah Electrical Services Принс Джона Джордан повідомив, що з 2024 до 2025 року кількість запитів на резервне живлення та сонячні системи в його компанії зросла на 35–45%. За його оцінкою, невеликі резервні системи в Йоганнесбурзі та Преторії коштують від 28 тисяч до 45 тисяч рандів, а повніші гібридні сонячні системи — від 95 тисяч до 160 тисяч рандів.

Представниця Johannesburg Water Номбусо Шабалала заявила, що підприємство відповідає за водопостачання, санітарні послуги та розгортання альтернативного водопостачання під час перебоїв, які відповідають установленим критеріям. Координацію ширшої соціальної або медичної підтримки вразливих жителів вона віднесла до повноважень муніципальних і провінційних структур охорони здоров’я та соціального захисту.

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