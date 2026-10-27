Дані PACE показали посилення червоних припливів після урагану Мілтон — News-Medical

Дослідницька група за участю океанографині Університету штату Флорида Бінцін Лю проаналізувала дані супутника NASA PACE і виявила швидке посилення токсичного цвітіння водоростей Karenia brevis після урагану «Мілтон» у 2024 році біля узбережжя Флориди у США. Результати опублікували в журналі Scientific Reports, повідомляє News-Medical.

Опади та стоки

Автори роботи зазначають, що екстремальні погодні явища можуть сприяти швидкому посиленню червоних припливів, спричинених Karenia brevis. За даними дослідження, сильні опади та значний стік можуть змивати великі обсяги забруднювачів у прибережні води, створюючи умови для росту токсичних водоростей.

Karenia brevis є організмом, що спричиняє так звані червоні припливи у Флориді. Такі цвітіння відомі загибеллю риби та подразненням дихальних шляхів у людей. Інститут Роскампа повідомляє, що попередні дослідження пов’язували бреветоксини, які переносяться повітрям, із затуманеністю мислення, посиленням мігрені та когнітивною втомою.

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Можливості PACE

Гіперспектральні дані PACE дають змогу розрізняти групи водоростей у прибережних водах, зокрема відокремлювати Karenia brevis від інших груп водоростей. Як пояснила Лю, це дає більше інформації про колір океану, ніж спостереження лише за загальною кількістю фітопланктону, та може поліпшити виявлення розвитку цвітіння на великих територіях.

Поєднання супутникових спостережень з океанічними моделями та даними про температуру, солоність, течії й рівень поживних речовин може допомогти виявляти закономірності, що передують червоним припливам, і робити короткострокові прогнози. За словами дослідниці, такі дані можуть підтримувати своєчасні попередження для людей, схильних до респіраторних або неврологічних симптомів.

Лю також зазначила, що хвилі можуть руйнувати клітини водоростей і вивільняти токсини в повітря, де їх можна вдихнути. Крім того, токсини можуть накопичуватися в молюсках і становити ризик у разі їх споживання.

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