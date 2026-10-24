Дараксонрасиб показав перевагу над хіміотерапією при раку підшлункової — News-Medical

Додатковий аналіз клінічного дослідження III фази RASolute 302 показав, що таргетний препарат дараксонрасиб забезпечував кращі показники виживаності, ніж стандартна хіміотерапія, у пацієнтів із раніше лікованим метастатичним раком підшлункової залози. Перевага препарату зберігалася в групах із різними мутаціями генів RAS, а також серед хворих, у пухлинах яких мутацій RAS не виявили.

Як повідомляє News-Medical, результати аналізу представив професор медицини та дослідник Комплексного онкологічного центру Джонссона UCLA Health Зев Вайнберг на конгресі Європейського товариства медичної онкології ESMO.

Результати дослідження

У попередніх результатах RASolute 302 медіана виживаності пацієнтів, які отримували дараксонрасиб, становила 13,2 місяця проти 6,7 місяця серед тих, кому призначали стандартну хіміотерапію. У випробуванні взяли участь близько 500 пацієнтів із метастатичним раком підшлункової залози, які вже проходили лікування.

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Учасників випадковим чином розподілили між щоденним прийомом дараксонрасибу в таблетках і кількома схемами стандартної хіміотерапії. Новий аналіз оцінював, чи залежить ефект лікування від типу мутації RAS, обраної для порівняння хіміотерапевтичної схеми та попереднього лікування пацієнта.

Механізм дії та обмеження

Дараксонрасиб — пероральна таргетна терапія, розроблена для блокування кількох форм активного білка RAS, зокрема мутованих і немутованих. За даними UCLA Health, мутації в генах RAS мають понад 90% пухлин підшлункової залози.

У серпні 2026 року FDA схвалило препарат, який продають під назвою RASONQUE, для дорослих із метастатичною аденокарциномою підшлункової залози після щонайменше однієї попередньої системної терапії або для пацієнтів, яким не підходить багатокомпонентне системне лікування. Водночас автори аналізу зазначили, що окремі підгрупи були нечисленними, тому для оцінки довгострокових результатів потрібне подальше спостереження.

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