У міжнародному дослідженні, проведеному за участю науковців Університету Східної Англії та Кембриджського університету у Великій Британії, деякі пацієнти з автоімунними захворюваннями повідомляли про суїцидальні думки після нечутливого пояснення діагнозу. Такі переживання виникали, коли діагноз функціонального неврологічного розладу створював у людей враження, що симптоми вважають суто психологічними або такими, які можна контролювати. За даними News-Medical, нечіткі чи поспішні пояснення також могли викликати почуття провини, сорому та втрату довіри до лікарів.

Опитування пацієнтів і лікарів

Команда досліджувала, як пацієнти з автоімунними хворобами та медики сприймають супутній функціональний неврологічний розлад (ФНР). Це визнаний неврологічний стан, який може проявлятися слабкістю, тремтінням, змінами рухів або чутливості, а також неепілептичними нападами.

Дослідники проаналізували міжнародні опитування за участю 1853 пацієнтів, 400 клініцистів і 463 представників громадськості, а також провели поглиблені інтерв’ю з пацієнтами й лікарями. Серед пацієнтів 86% погодилися, що діагноз депресії був правильним, 53% так само оцінили діагноз фіброміалгії, а діагноз ФНР — 30%. Лише 7% погодилися з твердженням, що їхні симптоми були психосоматичними.

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Важливість пояснення діагнозу

Лікарі, які брали участь у дослідженні, говорили про труднощі у визначенні причин складних неврологічних симптомів. Частина з них зазначила, що має недостатню підготовку щодо ФНР, а також повідомляла про різні погляди медиків на встановлення такого діагнозу.

Пацієнти частіше приймали діагноз, коли лікарі уважно їх вислуховували, пояснювали підстави своїх висновків і розмежовували симптоми ФНР та прояви автоімунного захворювання. Автори дослідження наголосили на потребі співпраці ревматологів, неврологів, психіатрів, пацієнтів та інших фахівців, а також на необхідності обережно пояснювати діагноз, коли причина симптомів лишається невизначеною.

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