Демократи здобули щонайменше 51 місце в Сенаті США — STAT News

У США демократи за підсумками виборів здобули контроль над Сенатом, отримавши щонайменше 51 місце в палаті. За даними Associated Press станом на 23:36 за східним часом 3 листопада, підрахунок голосів ще тривав, тому остаточний розподіл місць міг змінитися.

Контроль над Сенатом

Перемога демократів перервала одноосібний контроль Республіканської партії над владою у Вашингтоні. Це дає партії нові інструменти для протидії політиці адміністрації президента Трампа у сфері охорони здоров’я.

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Як повідомляє STAT News, контроль над верхньою палатою Конгресу відкриває демократам можливості для нагляду за реформами адміністрації у сфері охорони здоров’я, а також для спроб скасувати їх через законодавчі рішення.

Можливі пріоритети

Серед імовірних перших цілей демократичної більшості видання називає скасування скорочень у програмі Medicaid та відновлення субсидій у межах ACA. У матеріалі йдеться, що здобутий контроль над Сенатом став для демократів першою значною можливістю стримувати курс адміністрації Трампа в галузі медичної політики.

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