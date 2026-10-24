Діалізний центр у Таїзі може зупинитися за кілька днів через облогу хуситів — Al Jazeera

Діалізний центр Республіканської лікарні в Таїзі, Ємен, може припинити роботу протягом кількох днів через дефіцит дизельного пального та спеціальних розчинів для діалізу. Через нестачу ресурсів медики вже скоротили тривалість процедур для пацієнтів із нирковою недостатністю з чотирьох до двох із половиною годин, повідомляє Al Jazeera.

Керівник діалізного центру Ессам Мах’юб Дахан заявив, що скорочення сеансів дає змогу якомога довше підтримувати роботу центру, хоча такого часу недостатньо для пацієнтів. За його словами, запаси спеціалізованих розчинів для діалізу майже вичерпалися. Центр регулярно надає лікування 270 пацієнтам.

Під загрозою пацієнти з нирковою недостатністю

Управління охорони здоров’я губернаторства Таїз у заяві від 12 жовтня попередило, що обмеження постачання необхідних товарів можуть поставити під загрозу життя 1110 пацієнтів із нирковою недостатністю. Лікарні губернаторства проводять приблизно 210 процедур діалізу щодня.

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Чергове постачання медичних розчинів від Міністерства охорони здоров’я Ємену, яке зазвичай надходить раз на три місяці, на початку жовтня не прибуло. За даними видання, облога Таїза відновилася в перший тиждень жовтня після просування хуситів у сільській місцевості губернаторства. Amnesty International закликала хуситів відкрити ключові дороги до міста й навколо нього, зокрема головний шлях між Таїзом і портовим містом Аден.

Дефіцит пального впливає на лікарні

Лікарні Таїза значною мірою залежать від дизельних генераторів, оскільки міська електрична інфраструктура була зруйнована під час війни й досі не відновлена. Заступник генерального директора Республіканської лікарні з технічних питань Шахід аль-Амері повідомив, що резерви дизеля закінчилися на початку облоги, тому пальне доводиться майже щодня купувати на чорному ринку за цінами, які у п’ять разів перевищують рівень до облоги.

22 жовтня ВООЗ попередила про критичний дефіцит пального, кисню, медикаментів і медичних матеріалів у губернаторстві Таїз. Про серйозну нестачу необхідних ресурсів повідомили 42 медичні установи в місті Таїз. За оцінкою організації, лікарням і машинам швидкої допомоги потрібно щонайменше 156 тисяч літрів пального на місяць. Нестача дизеля також загрожує виробництву медичного кисню, водопостачанню, зберіганню вакцин і санітарним послугам.

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