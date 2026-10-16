Дієта й вправи забезпечили ремісію діабету у 27 з 50 учасників — ScienceAlert

У Канаді та Великій Британії поєднання низькокалорійної дієти зі структурованими фізичними вправами дало змогу досягти ремісії цукрового діабету 2 типу у 27 із 50 учасників групи втручання за 24 тижні. У контрольній групі ремісію зафіксували у двох людей, повідомляє ScienceAlert.

У дослідженні взяли участь 96 людей

Рандомізоване дослідження провели у трьох центрах Канади та Великої Британії. До нього залучили 96 людей різного етнічного походження з ожирінням і діабетом 2 типу з раннім початком, які не отримували інсулінотерапії. Середній вік учасників становив 38 років.

Діабет 2 типу з раннім початком зазвичай визначають як діагноз, установлений у віці до 45 років включно. Такий тип хвороби може прогресувати швидше за діабет, діагностований у старшому віці, а пацієнти мають вищий ризик передчасних ускладнень і смерті.

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Програма харчування і тренувань

Учасники групи втручання протягом перших 12 тижнів споживали приблизно 800–900 кілокалорій на день. Їхня програма також передбачала два щотижневі заняття під наглядом, що поєднували аеробні та силові вправи, й одне самостійне тренування. Стан здоров’я учасників контролювали. Наступні 12 тижнів вони дотримувалися раціону для підтримання ваги та продовжували самостійно тренуватися.

Ремісії у групі втручання досягли без цукрознижувальних препаратів. Учасники також втратили більше жирової маси, ніж контрольна група, але зберегли м’язову масу та силу. Дослідники зафіксували зниження артеріального тиску і частоти серцевих скорочень у стані спокою, а також поліпшення показника респіраторної фізичної форми відносно маси тіла на 10,3%.

Тривалість ефекту ще належить перевірити

Автори зазначили, що дослідження тривало лише 24 тижні, тому довгострокову стійкість результатів ще потрібно вивчити. Також поки неможливо визначити, який саме компонент програми — дієта чи фізичні вправи — мав більший вплив на ремісію. Науковці пропонують у наступних дослідженнях окремо порівняти низькокалорійне харчування, фізичні вправи та їх поєднання. Результати опублікували в журналі The Lancet Regional Health – Americas.

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