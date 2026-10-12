Дієтичні напої не дали переваги над водою у схудненні за два роки — News-Medical

Дворічне рандомізоване дослідження у Великій Британії не виявило статистично значущої різниці у втраті ваги між учасниками, які вживали воду, та групою напоїв із некалорійними підсолоджувачами. Серед тих, хто завершив спостереження, середня втрата ваги становила 4,8 кг у групі дієтичних напоїв і 3,7 кг у групі води.

Як проводили дослідження

Як повідомляє News-Medical, у випробуванні SWITCH взяли участь 493 людини віком від 18 до 65 років з індексом маси тіла від 27 до 35 кг/м². Учасників порівну розподілили на дві групи: одна мала щодня випивати щонайменше дві порції по 330 мл напоїв із некалорійними підсолоджувачами, інша — стільки ж холодної води. Групі води також рекомендували не вживати таких напоїв і не додавати підсолоджувачі до гарячих напоїв.

Перший рік учасники проходили програму контролю ваги: протягом 12 тижнів щотижня зустрічалися з дієтологом, а наступні 40 тижнів — раз на місяць. Після цього ще рік тривав добровільний період без супроводу. Упродовж першого року учасникам також радили поступово збільшити тривалість ходьби до 60 хвилин шість днів на тиждень.

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Результати та обмеження

Дослідження до 104-го тижня завершили 220 із 493 учасників: 103 у групі напоїв із підсолоджувачами та 117 у групі води. За даними щоденників споживання, дотримання призначеного режиму серед учасників, які дійшли до фінального вимірювання, перевищувало 98% в обох групах.

Найшвидше вага зменшувалася в перші 12 тижнів. Згодом учасники обох груп частково відновлювали вагу. Аналізи з урахуванням пропущених вимірювань також не показали значущої різниці між групами за зміною маси тіла.

Автори зафіксували деякі статистично значущі відмінності у рівнях глікованого гемоглобіну, загального холестерину та діастолічного тиску, однак визнали їх клінічно неважливими. При цьому аналізи глікованого гемоглобіну та холестерину охоплювали лише 30 і 31 учасника відповідно. Випробування фінансувала American Beverage Association; автори зазначили, що асоціація не брала участі в дизайні, проведенні, аналізі чи інтерпретації дослідження, але могла переглядати рукопис.

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