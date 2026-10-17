Дисфункція олігодендроцитів пов’язана зі швидшим когнітивним спадом — ScienceDaily

У Великій Британії дослідники з Единбурзького університету та Британського інституту досліджень деменції виявили зв’язок між віковими порушеннями роботи олігодендроцитів і швидшим погіршенням пам’яті та мислення. Про результати роботи, опублікованої в журналі Nature Medicine, повідомляє ScienceDaily.

Олігодендроцити виробляють і підтримують мієлін — захисну оболонку нервових волокон, яка допомагає ефективно передавати електричні сигнали в мозку. Аналіз тканин мозку показав, що учасники з більш вираженим когнітивним спадом мали менше великих нервових волокон та аномальне накопичення мієліну навколо тих волокон, які збереглися.

Дані багаторічного спостереження

Учені використали дані когорти Lothian Birth Cohort 1936, учасників якої відстежували від дитинства до похилого віку. Із 1091 учасника додаткове когнітивне тестування після 70 років завершили 866 людей. У віці від 70 до 82 років їм оцінювали пам’ять, швидкість обробки інформації та здатність розуміти просторові відношення.

Майже всі учасники за цей період мали певне зниження когнітивних здібностей, однак його темпи суттєво відрізнялися. Зміни в нервових волокнах і мієліні були пов’язані саме зі швидкістю такого спаду, а не з результатами тестів у певному віці.

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Роль білка NRF2

У людей із серйознішим когнітивним спадом дослідники також зафіксували нижчий рівень білка NRF2 в олігодендроцитах. Цей білок регулює сотні генів, що беруть участь у захисті клітин від пошкоджень і підтриманні їхньої нормальної роботи.

Експерименти на мишах показали, що зниження рівня NRF2 саме в олігодендроцитах спричиняло надмірне утворення мієліну та втрату великих нервових волокон — зміни, подібні до тих, які виявили в тканинах людського мозку. У тварин також спостерігали менше поліпшення когнітивних показників із віком.

Автори роботи зазначають, що шлях NRF2 уже є мішенню препаратів, які застосовують, зокрема, для лікування розсіяного склерозу. Подальші дослідження мають з’ясувати, чи можуть такі підходи допомогти людям похилого віку зі зниженням когнітивних здібностей.

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