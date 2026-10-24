Дискримінацію пов’язали з депресією у студентів ЛГБТК+ — News-Medical

У США дослідники встановили зв’язок між дискримінацією щодо студентів ЛГБТК+ та підвищеною ймовірністю депресії, тривоги, суїцидальних думок і уникнення необхідної медичної допомоги. Про це повідомляє News-Medical з посиланням на дослідження фахівців Школи громадського здоров’я Мейлмана Колумбійського університету, Школи громадського здоров’я Бостонського університету та Інституту Harvard Pilgrim Health Care.

Дані майже 18 тисяч студентів

Автори проаналізували відповіді 17 942 студентів ЛГБТК+ віком від 18 до 24 років, які брали участь у Healthy Minds Study у 2024–2025 роках. Опитування охопило 119 коледжів і університетів у 34 штатах. Результати опублікували в журналі Behavior Medicine.

Один із десяти опитаних повідомив про дискримінацію в кампусі протягом попереднього року. Серед цих студентів імовірність відповідати критеріям депресії була на 84% вищою, тривоги — на 87% вищою, а ймовірність повідомити про суїцидальні думки протягом року — на 78% вищою.

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Відмова в медичній допомозі

Дослідники також розглядали випадки відмови в медичних та інших послугах через сексуальну орієнтацію або гендерну ідентичність. За їхніми даними, відмова в медичній допомозі була пов’язана з більш ніж на 200% вищою ймовірністю суїцидальних думок.

Понад половина всіх учасників відповідала критеріям депресії. Тривогу виявили майже у половини студентів LGBQ+ та більш ніж у половини трансгендерних і небінарних студентів. Суїцидальні думки за попередній рік повідомили майже кожен п’ятий студент LGBQ+ і понад чверть трансгендерних та небінарних учасників.

Хоча понад половина респондентів зверталася по психологічне консультування, частина з них уникала необхідної медичної допомоги через побоювання дискримінації. Так повідомили майже 5% студентів LGBQ+ та 13% трансгендерних і небінарних студентів. Трансгендерні й небінарні учасники більш ніж удвічі частіше за студентів LGBQ+ заявляли про відмову в медичній допомозі.

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