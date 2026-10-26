Диварасиб подовжив виживаність при раку легень до 17,7 місяця — News-Medical

Диварасиб подовжив медіану загальної виживаності пацієнтів із раніше лікованим поширеним або метастатичним недрібноклітинним раком легень із мутацією KRAS G12C до 17,7 місяця. У групі стандартних інгібіторів KRAS G12C — соторасибу або адаграсибу — цей показник становив 12 місяців, повідомляє News-Medical з посиланням на дослідників Онкологічного центру MD Anderson Університету Техасу.

Результати дослідження III фази

У глобальному дослідженні III фази Krascendo 1 взяли участь 338 пацієнтів із раніше лікованим поширеним або метастатичним KRAS G12C-мутантним недрібноклітинним раком легень. Їх лікували у 151 центрі в 26 країнах та випадково розподілили для отримання диварасибу, соторасибу або адаграсибу.

За медіанного періоду спостереження 14,3 місяця диварасиб знизив ризик прогресування захворювання на 42%, а ризик смерті — на 44% порівняно зі стандартними інгібіторами KRAS G12C. Медіана виживаності без прогресування становила 9,8 місяця в групі диварасибу та 5,7 місяця в контрольній групі. Через рік без прогресування хвороби або смерті залишалися 44% пацієнтів, які отримували диварасиб, і 24% учасників контрольної групи.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Відповідь на лікування і безпека

Частота загальної відповіді на лікування диварасибом становила 58,4%, тоді як серед пацієнтів, які отримували стандартні інгібітори KRAS G12C, — 32,3%. Медіанна тривалість відповіді становила відповідно 11,9 та 6,9 місяця.

Тяжкі побічні ефекти, пов’язані з лікуванням, спостерігалися у 25% пацієнтів у групі диварасибу та у 35% у групі соторасибу або адаграсибу. Автори також зазначили обмеження роботи: відкрите планування дослідження, невелику кількість учасників контрольної групи, які отримували адаграсиб, а також невключення пацієнтів із нелікованими метастазами у головному мозку.

Результати Krascendo 1 опублікували в журналі The New England Journal of Medicine та представили на конгресі Європейського товариства медичної онкології ESMO 2026.

Читай нас у