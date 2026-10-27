ДНК пухлини у спинномозковій рідині виявили у 26% пацієнтів — News-Medical

Дослідники Mayo Clinic у дослідженні, опублікованому в Journal of Neuro-Oncology, виявили ДНК, пов’язану з пухлинами, у спинномозковій рідині 20 із 76 пацієнтів, або 26%. Аналіз може стати додатковим джерелом інформації у випадках, коли МРТ не дає однозначної відповіді або біопсія тканини є складною чи потенційно небезпечною, повідомляє News-Medical.

Три групи пацієнтів

До дослідження залучили 76 людей із трьома типами складних клінічних ситуацій. У 35 пацієнтів була аномалія головного або спинного мозку з невстановленою причиною. Ще у 21 учасника зміни на знімках могли вказувати як на прогресування пухлини, так і на наслідки лікування. Двадцятьох пацієнтів обстежували через підозру на лептоменінгеальне поширення раку — ураження оболонок і рідини, що оточують головний та спинний мозок.

У 29 зразках було достатньо ДНК для аналізу, проте ознак пухлинної ДНК не виявили. Ще 27 зразків містили недостатньо придатної ДНК, щоб завершити дослідження. Автори наголошують: негативний результат не виключає наявності раку, оскільки кількість пухлинної ДНК у спинномозковій рідині може бути надто малою для її виявлення.

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Чому аналізують спинномозкову рідину

Рідка біопсія передбачає пошук пухлинного матеріалу, зокрема фрагментів безклітинної ДНК, у рідині організму, а не в тканинному зразку. Для пухлин головного мозку гематоенцефалічний бар’єр обмежує потрапляння пухлинної ДНК у кровотік, що ускладнює її виявлення в крові.

Спинномозкову рідину отримують під час люмбальної пункції. У ній дослідники шукали зміни в окремих генах і ширші закономірності ДНК, пов’язані з пухлинами. Тест залишається експериментальним: за можливості безпечного отримання тканини саме вона є золотим стандартом для остаточного діагнозу. Науковці також вивчають, чи зможуть генетичні дані допомагати добирати клінічні випробування або лікування, спрямоване на конкретні генетичні зміни.

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