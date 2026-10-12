До 2050 року число нових випадків деменції сягне 24,7 млн на рік — ABC News Australia

В Австралії дослідники Центру здорового старіння мозку Університету Нового Південного Уельсу спрогнозували, що до 2050 року у світі щороку діагностуватимуть близько 24,7 млн нових випадків деменції. У 2023 році, за оцінкою науковців, деменція розвинулася приблизно у 11,4 млн людей. Про результати роботи повідомляє ABC News.

Вищі показники серед жінок

Автори дослідження проаналізували дані 38 418 учасників популяційних досліджень із 18 країн і територій. Дослідження показало, що кількість випадків деменції була найвищою серед жінок і населення країн із низьким та середнім рівнем доходів.

Провідна авторка роботи докторка Ешлі Велла заявила, що для розробки стратегій профілактики, діагностики та догляду важливо розуміти відмінності між групами населення, які матимуть найбільший ризик у майбутньому. Статтю опублікували в журналі JAMA Neurology.

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Дослідники припускають, що на вищу поширеність деменції серед жінок можуть впливати менопауза, нерівний доступ до освіти та професійних можливостей, а також кардіометаболічні чинники, зокрема індекс маси тіла й фізична активність. Професор Генрі Бродаті також назвав можливими чинниками вищі показники депресії, тривожності та ожиріння серед жінок. Водночас роль припинення вироблення естрогену та гормонозамісної терапії потребує додаткового вивчення.

Потреба в профілактиці та догляді

Дослідник деменції з Університету Монаша Метью Пейз назвав прогнозовані показники для країн із низькими доходами тривожними, оскільки вони менш підготовлені до такого навантаження. На його думку, рішення мають бути масштабованими та доступними не лише для тих, хто може звернутися до спеціалізованих медичних центрів.

Професор Бродаті зазначив, що майже половину випадків деменції можна було б запобігти або відтермінувати, впливаючи на 14 факторів ризику. Серед рекомендацій він назвав щонайменше 30 хвилин фізичної активності п’ять днів на тиждень, соціальну активність, навчання нового та харчування з великою кількістю овочів, бобових і оливкової олії.

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