До 26% військовослужбовців армії США можуть мати низький тестостерон — Ars Technica

У США близько 26% військовослужбовців армії можуть отримати результат тесту, що вказує на низький рівень тестостерону, під час запланованого Пентагоном скринінгу. Така оцінка міститься в дослідженні, опублікованому в журналі JAMA, повідомляє Ars Technica.

Дані дослідження

Науковці з Pennington Biomedical Research Center у Луїзіані та Дослідницького інституту екологічної медицини армії США в Массачусетсі проаналізували зразки крові 479 чоловіків, які проходять активну службу в армії США. Зразки брали вранці натщесерце в межах великого медичного опитування на п’яти військових об’єктах із серпня 2024 року до січня 2026 року.

Після статистичного зважування середній вік учасників становив близько 30 років, а середній індекс маси тіла — 28,4. Середній ранковий рівень загального тестостерону дорівнював 405 нанограмам на децилітр.

Клінічні рекомендації Пентагону визначають низький рівень тестостерону як показник менш ніж 300 нанограмів на децилітр. За такого порогу дослідники оцінили частку військовослужбовців із низьким результатом у 26%. Якщо застосувати референтний поріг Центрів з контролю та профілактики захворювань США — 264 нанограми на децилітр, — оцінка становить близько 15%.

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Ризики масового скринінгу

Автори наголосили, що один низький показник не означає наявності клінічного гіпогонадизму. Рівень тестостерону може змінюватися залежно від віку, часу доби, ожиріння, захворювань, фізичного стресу, нестачі сну, травм і приймання деяких ліків. Водночас клінічно значущий гіпогонадизм трапляється не більш як у 1% чоловіків.

Низькі результати частіше фіксували серед старших учасників і чоловіків із вищим індексом маси тіла. Низький показник мали 19,5% чоловіків віком до 30 років та 33% учасників віком від 30 років.

Обов’язковий скринінг стосується чоловіків віком від 30 років, а молодші військовослужбовці можуть пройти його добровільно. Спершу оцінюватимуть симптоми та чинники ризику, після чого частину військових можуть направити на аналіз. Ендокринологічне товариство та Американська урологічна асоціація не рекомендують суцільний скринінг через ризик непотрібних обстежень, неточних результатів і діагнозів та надмірного лікування, яке може спричинити шкоду, зокрема безпліддя.

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