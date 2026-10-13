Добавка нікотинаміду рибозиду не поліпшила стан при Паркінсоні в Норвегії — News-Medical

У Норвегії 52-тижневе клінічне дослідження за участю 410 людей із ранньою хворобою Паркінсона не виявило користі від нікотинаміду рибозиду — добавки, що підвищує рівень нікотинамідаденіндинуклеотиду (NAD). Учасники, які приймали добавку, мали дещо гірші загальні клінічні показники, ніж група плацебо, повідомляє News-Medical.

Як проводили дослідження

Випробування NOPARK третьої фази було рандомізованим, подвійним сліпим і плацебо-контрольованим. Його провели в 11 центрах Норвегії. До основного аналізу увійшли 393 учасники, а до моделі первинного результату — 391. Усі пацієнти були віком від 35 років, отримали діагноз не більш як за два роки до включення в дослідження та мали ранню стадію захворювання.

Одній групі призначили по 500 мг нікотинаміду рибозиду двічі на день, іншій — плацебо. Лікування тривало 52 тижні. Головним показником була зміна сумарного бала за шкалою MDS-UPDRS, яка оцінює немоторні та рухові прояви хвороби Паркінсона: що вищий бал, то тяжчим є стан пацієнта.

Результати через рік

На 52-му тижні модельований середній сумарний бал у групі нікотинаміду рибозиду зріс на 2,45 бала, тоді як у групі плацебо знизився на 0,27 бала. Скоригована різниця становила 2,72 бала на користь плацебо та була статистично значущою. Водночас вона не досягла порогу, який дослідники вважали клінічно значущим погіршенням.

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Із п’яти ключових вторинних показників статистично значущу різницю зафіксували лише за шкалою немоторних симптомів. Вона охоплює, зокрема, зміни настрою, розлади сну та проблеми з травленням. У групі добавки цей показник трохи зріс, а в групі плацебо — знизився.

Нікотинамід рибозид помітно підвищив рівень NAD у крові: середня різниця між групами становила 30 мікромолів. Однак за даними спектроскопії мозку через рік не виявили статистично значущої різниці у зміні співвідношення NAD до АТФ. Частота серйозних небажаних явищ становила 8,3% у групі добавки та 14,1% у групі плацебо; статистично значущої різниці не було.

Автори дослідження зазначили, що результати не підтримують застосування нікотинаміду рибозиду ані як засобу, що може впливати на перебіг хвороби Паркінсона, ані як симптоматичного лікування в перевіреній дозі та протягом перевіреного строку.

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