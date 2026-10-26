Добутамін із норадреналіном знизив ризик ураження нирок — News-Medical

У Китаї рандомізоване клінічне дослідження за участю 584 дорослих пацієнтів із септичним шоком показало: поєднання добутаміну з норадреналіном під час операції пов’язане зі зниженням ризику гострого ураження нирок. Про результати випробування, опублікованого в журналі JAMA, повідомляє News-Medical.

Як проводили дослідження

У випробуванні брали участь пацієнти, яким проводили операції у 39 лікарнях Китаю. Половина учасників отримувала інфузію добутаміну разом із норадреналіном, а інша половина — лише норадреналін. Добутамін застосовують для поліпшення кровотоку, тоді як норадреналін використовують для підтримання артеріального тиску.

Дослідження здійснили науковці Саутгемптонського університету у співпраці з фахівцями Медичної школи Чжецзянського університету. За словами дослідників, під час септичного шоку запальна реакція, а також хірургічне втручання можуть спричинити пошкодження нирок.

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Результати та побічні ефекти

Протягом тижня після операції нове або прогресуюче гостре ураження нирок зафіксували менш ніж у чверті пацієнтів, які отримували комбінацію препаратів. У групі стандартного лікування цей показник становив близько 35%. Помірні та тяжкі форми ураження нирок серед пацієнтів, які отримували два препарати, траплялися приблизно вдвічі рідше.

Водночас у групі комбінованого лікування частіше спостерігали тимчасове прискорення серцебиття: тахікардію мали 41% учасників проти близько 30% у групі, що отримувала лише норадреналін. Дослідники не виявили зростання частоти серйозних ускладнень, зокрема зупинки серця чи аритмій. Також у пацієнтів на комбінованій терапії відразу збільшувався обсяг сечі та були менш виражені ознаки навантаження на органи в першу добу перебування у відділенні інтенсивної терапії.

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