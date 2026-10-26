Додатковий рік навчання у Британії пов’язали зі зниженням ризику деменції — News-Medical

У Великій Британії додатковий обов’язковий рік навчання, запроваджений реформою 1972 року, пов’язали зі зменшенням кількості діагнозів хвороби Альцгеймера та інших форм деменції через десятиліття. Про це повідомляє News-Medical з посиланням на дослідження науковців Університету Південної Каліфорнії, Університету Вісконсин—Медісон та Університету Мічигану.

Порівняли людей по різні боки вікового порогу

Реформа підвищила мінімальний вік завершення школи в Англії, Шотландії та Уельсі з 15 до 16 років. Учні, народжені 1 вересня 1957 року або пізніше, мусили залишатися в школі ще на рік, тоді як народжені раніше могли завершити навчання у 15 років.

Такий віковий поріг дав змогу порівняти людей, які народилися з невеликою різницею в часі, але підпали під різні правила щодо освіти. Частка тих, хто навчався щонайменше до 16 років, після реформи зросла на 14 відсоткових пунктів.

Дослідники використали дані UK Biobank і відстежували учасників до 65 років за лікарняними записами, реєстрами смертей та самооцінюваними даними про медичну історію. Серед народжених після встановленої дати, які були зобов’язані довше навчатися, діагнози деменції траплялися рідше.

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Ефект за високої генетичної схильності

Автори також поєднали дані про реформу з генетичною інформацією учасників. За їхніми висновками, додаткова освіта була пов’язана зі зниженням частоти деменції навіть серед людей із найвищою генетичною схильністю до цього захворювання.

Науковці зазначили, що механізм такого зв’язку ще не встановлено. Додаткове навчання в дослідженні також було пов’язане з вищими доходами домогосподарств і меншою частотою інсультів та інфарктів, однак визначити, який саме чинник пояснює меншу кількість випадків деменції, авторам не вдалося.

Оцінки величини ефекту залишаються неточними, оскільки в досліджуваній групі деменція була ще відносно нечастою. Дослідження опублікували в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

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