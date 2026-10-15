Додатковий внесок на медстрахування в Німеччині не зросте у 2027 — The Local Germany

У Німеччині середній додатковий внесок до системи обов’язкового медичного страхування у 2027 році планують залишити на рівні 2,9%. Про це після оприлюднення фінансових оцінок профільної експертної комісії повідомив міністр охорони здоров’я Карстен Ліннеманн, пише The Local Germany.

За словами Ліннеманна, комісія дійшла висновку, що підвищувати нинішню середню ставку додаткового внеску наступного року не потрібно. Він назвав стабільність ставки головною метою та позитивним сигналом після кількох років її зростання.

Востаннє ставку не змінювали у 2022 році

Востаннє середній орієнтир додаткового внеску залишався незмінним у 2022 році, коли він становив 1,3%. Від початку пандемії COVID-19 у 2020 році цей показник зріс більш ніж удвічі — з 1,1% до 2,9%.

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Водночас міністр наголосив, що фінансове становище системи медичного страхування залишається напруженим. У 2026 році доходи фондів обов’язкового медичного страхування прогнозують на рівні близько 312,2 млрд євро, тоді як видатки страховиків мають становити 370,1 млрд євро. У 2027 році доходи, за прогнозом, зростуть до 320,7 млрд євро, а витрати — до 378,1 млрд євро.

Ставки можуть відрізнятися

Зберегти середній орієнтир мають допомогти зростання доходів та заходи на 15 млрд євро для стримування зростання витрат. Додатковий внесок сплачується понад базову ставку обов’язкового медичного страхування, що становить 14,6% доходу та ділиться між працівником і роботодавцем.

Водночас окремі страхові фонди можуть встановлювати власні додаткові ставки — нижчі або вищі за середній орієнтир. Наприклад, TK стягує 2,69%, а AOK Nordost — 3,5%. Страховики також можуть підвищувати ставки попри незмінний середній показник. Після такого підвищення застраховані особи мають право припинити членство та перейти до іншого страховика.

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