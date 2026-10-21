Дорослі перевершили дошкільнят у творчих завданнях — The Guardian

Дослідники Університету Граца в Австрії з’ясували, що дорослі можуть краще за дошкільнят виконувати творчі завдання, хоча водночас почуваються менш упевнено та частіше тривожаться. У дослідженні взяли участь 92 дітей віком від чотирьох до семи років і 70 дорослих, переважно у віці близько 20 років, повідомляє The Guardian.

Три творчі завдання

Учасникам запропонували за три хвилини придумати якомога більше творчих способів використання бляшанки, намалювати будь-що без обмеження часу та за вісім хвилин зобразити уявну тварину. Судді оцінювали роботи за оригінальністю, корисністю та загальним рівнем творчості.

Дорослі отримали вищі оцінки за всіма трьома критеріями, особливо коли завдання мали чітку мету й часові рамки. Водночас діти повідомляли про вищу впевненість, сильнішу мотивацію та нижчий рівень тривоги під час виконання вправ.

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Впевненість і страх оцінювання

Старший автор дослідження Матіас Бенедек зазначив, що захопленість дітей грою часто помилково сприймають як вищий рівень творчих здібностей. За висновками науковців, діти вільніше експериментують і сприймають помилки як частину процесу, тоді як дорослі більше зосереджуються на меті та можуть відкидати незвичні ідеї через побоювання оцінювання.

Автори наголосили, що робота має обмеження: вона порівнює лише дві вікові групи в один момент часу, тому не дає змоги встановити, як саме старіння впливає на творчість. Дослідження провели Університет Граца спільно з UCLouvain у Бельгії та Єльським університетом, а результати опублікували в журналі PLOS One.

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