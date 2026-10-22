Дослід на мишах пов’язав дефіцит заліза під час вагітності зі змінами мозку — News-Medical

Дослідники з Університету Рочестера в експерименті на мишах виявили, що дефіцит заліза під час вагітності пов’язаний із тривалими змінами в мозку потомства. Після народження всі тварини отримували достатньо заліза: його рівень у крові нормалізувався, однак у різних ділянках мозку порушення розподілу елемента зберігалися. Про дослідження, опубліковане в The Journal of Nutrition, повідомляє News-Medical.

Рівень заліза в крові не відобразив стан мозку

Перед зачаттям і протягом вагітності мишей годували раціонами з достатньою або недостатньою кількістю заліза. Від народження всі тварини отримували корм із достатнім вмістом цього елемента, щоб перевірити, чи можна скоригувати відомі клітинні зміни.

Після відновлення надходження заліза його рівень у крові нормалізувався. Водночас у мозку в одних ділянках рівень заліза залишався зниженим, а в інших перевищував нормальний. Автори також зафіксували дисбаланс кальцію, магнію, марганцю, міді та цинку. Зміни концентрації цих мінералів у мозку були виразнішими, ніж у крові.

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Зміни в роботі генів

Порушення мінерального балансу супроводжувалися стійкими змінами мереж генів, пов’язаних із розвитком мозку та комунікацією між нервовими клітинами. Зокрема, дослідники виявили зміни, пов’язані з формуванням мієліну — структури, що ізолює нервові волокна й сприяє ефективному передаванню сигналів між нейронами.

Експресія генів, пов’язаних із нейророзвитком і розладами аутистичного спектра, відрізнялася залежно від ділянки мозку. У корі, гіпокампі й таламусі відповідні гени були менш активними, тоді як у задній частині кори їхня активність була вищою. Наймасштабніші зміни експресії генів виявили у верхніх горбках середнього мозку, які беруть участь в обробці сенсорної інформації та спрямуванні уваги.

Автори наголосили, що експеримент проводили на мишах. На їхню думку, відновлення рівня заліза в крові після народження може не повністю відображати відновлення процесів розвитку мозку.

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