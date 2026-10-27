Дослідники Baylor описали механізм прискорення росту гліобластоми — News-Medical

Дослідники Baylor College of Medicine встановили, що гліобластома може використовувати сусідні нервові клітини для стимулювання власного росту. Як повідомляє News-Medical, результати дослідження, опублікованого в журналі Neuron, отримали на тваринних моделях.

Науковці зосередилися на взаємодії пухлини з нейронами, які регулюють активність мозкових ланцюгів. Збуджувальні нейрони посилюють цю активність, а гальмівні — знижують її. Раніше дослідники вже пов’язували надмірну активність мозкових ланцюгів біля пухлини зі швидшим ростом гліобластоми.

Роль GAT-1 і гальмівних нейронів

Команда перевірила низку генів, пов’язаних з епілепсією та мутаціями при гліобластомі. Особливу увагу привернув ген, що кодує білок GAT-1. У нормі цей білок вилучає з простору між нервовими клітинами нейромедіатор ГАМК, який є ключовим сигналом гальмівних нейронів.

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Видалення GAT-1 у пухлинах прискорювало ріст новоутворень. Далі в експериментах дослідники активували або блокували гальмівні нейрони поблизу пухлини. Активація таких нейронів зменшувала ріст пухлини порівняно з мишами, які не отримували такого втручання. Натомість блокування їхньої здатності пригнічувати активність мозкових ланцюгів посилювало ріст пухлин.

Білок DBI та протиепілептичні препарати

Також автори виявили, що гліобластома виробляє велику кількість білка DBI — інгібітора зв’язування діазепаму. За даними дослідження, DBI підсилює надмірну активність мозкових ланцюгів і ріст пухлини. Водночас активація гальмівних нейронів поряд із пухлиною могла протидіяти сигналам, які сприяють цій гіперактивності.

На тваринних моделях команда також перевірила два схвалені FDA протиепілептичні препарати, що посилюють сигналізацію ГАМК: лоразепам і вальпроєву кислоту. Обидва препарати суттєво зменшували проліферацію пухлин у мишей порівняно з тваринами, які їх не отримували. Автори зазначають, що ці результати є підставою для подальшого вивчення того, чи здатні такі ліки впливати на прогресування гліом у пацієнтів.

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