Дослідники KIT визначили CD44 як мішень при раку підшлункової — News-Medical

Науковці Карлсруеського технологічного інституту визначили молекулу CD44 як можливу мішень для нових підходів до лікування раку підшлункової залози. Як повідомляє News-Medical, CD44 впливає на поведінку асоційованих із раком фібробластів — клітин сполучної тканини, що формують мікросередовище пухлини.

Що виявили в дослідженні

Пухлина підшлункової залози оточена складною тканиною, до якої входять допоміжні клітини, кровоносні судини та імунні клітини. За даними дослідників, таке оточення може становити до 90% маси пухлини. Асоційовані з раком фібробласти утворюють щільну структуру, подібну до рубцевої тканини, сприяють росту й поширенню пухлини та пригнічують імунну відповідь. Через це імунотерапія, ефективна за деяких інших видів раку, часто не дає результату при раку підшлункової залози.

У дослідах на мишачій моделі та людських клітинах учені інактивували CD44. Після цього фібробласти виробляли менше компонентів позаклітинного матриксу, виділяли менше цитокінів і втрачали здатність пригнічувати імунну систему. У мишачій моделі це дало змогу імунним клітинам успішніше атакувати пухлинні клітини та супроводжувалося суттєвим зменшенням розміру пухлини.

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Перспектива для терапії

Керівниця дослідницької групи KIT професорка Веронік Оріан-Руссо заявила, що цілеспрямована зміна фібробластів через інактивацію CD44, а не їхнє знищення, може відкрити шлях до менш руйнівних методів лікування. Раніше в KIT уже досліджували блокування окремих варіантів CD44 на ракових клітинах, яке може сповільнювати прогресування хвороби. На цій основі науковці розробили пептид, спрямований на CD44v6, який уже тестували в клінічному дослідженні.

Нові результати вказують, що блокування CD44 у тканині, яка оточує пухлину, також може мати терапевтичний потенціал. Водночас для створення клінічного застосування необхідні подальші дослідження. Роботу опублікували у журналі Cell Death & Disease; у ній також брали участь дослідники TRON при Університетському медичному центрі Університету Йоганна Гутенберга в Майнці та Університету Фрайбурга.

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