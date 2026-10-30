Дослідники Університету Макгілла виявили спільні закономірності у вокалізаціях птахів, людському мовленні та піснях різних культур. Як повідомляє News-Medical, вони порівняли записи понад 350 видів птахів із доступними базами людських вокалізацій 52 мовами.

Спільні риси вокалізацій

Серед закономірностей, які автори назвали універсальними, — невеликі інтервали зміни висоти звуку між сусідніми нотами, регулярний і передбачуваний ритм, а також подовження останнього висловлювання у фразі. Дослідники припускають, що такі збіги можуть бути пов’язані зі спільними механізмами голосоутворення або особливостями слухового сприйняття.

Перший автор роботи, постдокторант кафедри біології Логан Джеймс, зазначив, що і птахам, і людям складно різко змінювати висоту звуку між послідовними нотами. Подовження наприкінці фрази, за припущенням науковців, може бути пов’язане з диханням під час вокалізації.

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Птахи з різними способами навчання

Команда проаналізувала вокалізації чотирьох груп птахів: співочих птахів, колібрі, субосцинів і дрімлюг. Записи завантажили з громадської бази звуків дикої природи xeno-canto та вручну розмітили, отримавши для аналізу близько 70 тисяч вокальних одиниць.

Автори зіставили види, які навчаються вокалізацій через наслідування, з видами, чиї вокалізації є вродженими. Вони очікували, що пісні птахів, які навчаються вокалізацій, матимуть більше спільного з людським мовленням і співом. Однак команда знайшла дуже мало доказів на підтримку цієї гіпотези. Роботу опублікували в журналі Current Biology.

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