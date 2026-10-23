Дослідники Mayo Clinic оцінили ШІ для рішень про біопсію шкіри — News-Medical

Дослідники Mayo Clinic оцінили інструмент штучного інтелекту Dermoscopy Explainable Intelligence, або DEXI, який може допомагати дерматологам вирішувати, чи потребує ураження шкіри біопсії, чи за ним варто спостерігати. Про результати ретроспективного дослідження, опублікованого в журналі Mayo Clinic Proceedings, повідомляє News-Medical.

Як працює система DEXI

DEXI є інструментом глибокого навчання, навченим на понад 66 тисячах анотованих дерматоскопічних зображень. Він присвоює ураженню шкіри бал від 0,0 до 10,0 на основі характеристик зображення, пов’язаних із ризиком раку. Система також показує, які ознаки вплинули на оцінку, зокрема асиметрія, межі та колір ураження.

У дослідженні проаналізували дані 178 пацієнтів, яким проводили фотозйомку всього тіла, послідовну цифрову дерматоскопію та біопсію одного або кількох уражень. Науковці розглянули 261 ураження, для якого були доступні оцінка DEXI та діагноз, підтверджений дослідженням тканин.

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Результати та обмеження

За порогового значення 3,0 бала або вище система правильно ідентифікувала 93,4% злоякісних уражень та 75% незлоякісних. Середній бал DEXI для незлоякісних уражень становив 2,5, для немеланомних видів раку шкіри — 7,8, а для меланом — 6,0. Дослідники розглядають позначку 3,0 як потенційний орієнтир для клінічного рішення про подальше спостереження чи біопсію.

Водночас автори наголосили, що DEXI не враховує індивідуальні чинники пацієнта, зокрема вік, ліки та наявність меланоми в анамнезі. Інструмент також гірше оцінював тяжко атипові невуси та меланоми на ранніх етапах розвитку. Тому систему не слід застосовувати ізольовано від клінічної оцінки та даних про пацієнта; вона потребує подальшої перевірки й удосконалення.

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