Дослідники назвали ANO6 потенційною мішенню проти раку підшлункової — News-Medical

Дослідники Fox Chase Cancer Center виявили, що блокування білка аноктаміну 6, або ANO6, може сповільнювати ріст пухлин підшлункової залози та зменшувати пригнічення імунної відповіді в доклінічних моделях. Про результати роботи, опублікованої в журналі Nature Cancer, повідомляє News-Medical.

Фібробласти постачають пухлині ліпіди

Дослідження стосувалося протокової аденокарциноми підшлункової залози — найпоширенішого типу цього раку. Такі пухлини оточені щільною сполучною тканиною та мають відносно мало функціональних кровоносних судин. Учені зосередилися на раково-асоційованих фібробластах — клітинах, що становлять значну частину тканини навколо пухлини.

За даними авторів, ці фібробласти отримують холестерин із кровотоку й передають його прилеглим раковим клітинам через процес трогоцитозу. Під час нього пухлинні клітини забирають невеликі фрагменти мембран фібробластів, разом із якими отримують холестерин та інші ліпіди, потрібні для виживання і росту. ANO6 допомагає підготувати мембрану фібробластів до такої передачі. У лабораторних і тваринних моделях зниження рівня або усунення ANO6 послаблювало здатність цих клітин підтримувати виживання ракових клітин.

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Вплив на Т-клітини

Той самий механізм, за висновками дослідників, може впливати й на цитотоксичні Т-лімфоцити — імунні клітини, здатні розпізнавати та знищувати ракові клітини. Під час безпосереднього контакту з фібробластами Т-клітини також можуть отримувати фрагменти їхніх мембран, зокрема холестерин. Його надлишок у пухлинному середовищі пов'язують із виснаженням Т-клітин та зниженням їхньої ефективності.

У мишачих моделях блокування ANO6 зменшило накопичення холестерину в Т-клітинах, що проникли в пухлину, та поліпшило показники їхньої активності. Окремо в лабораторних дослідах Т-клітини, які контактували з фібробластами зі зниженим рівнем ANO6, активніше знищували ракові клітини.

Автори також тестували ніклозамід і клофазимін — препарати, що в межах дослідження пригнічували залежну від ANO6 активність. У мишачих моделях лікування ними суттєво зменшувало масу пухлин, а ніклозамід знижував доставку холестерину до клітин раку підшлункової залози. Дослідники наголосили, що трогоцитоз є лише одним зі способів отримання ліпідів пухлинними клітинами, тому для оцінки вибіркового впливу на ANO6 як методу лікування потрібні подальші дослідження.

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