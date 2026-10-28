Дослідники описали механізм дії мутацій BAF у близько 20% випадків раку — News-Medical

Дослідники Weill Cornell Medicine описали механізм, через який мутації генів, що кодують субодиниці комплексу BAF, трапляються приблизно у 20% випадків раку в людини та можуть сприяти злоякісному росту клітин. Як повідомляє News-Medical, ці мутації змінюють доступність ДНК для регуляторного білка CTCF, який впливає на тривимірну організацію геному.

Як змінюється активність генів

Комплекс BAF регулює активність генів у клітинному ядрі. Мутації генів, що кодують його субодиниці, виявляють у різних типах пухлин, зокрема за лімфом, раку молочної залози, яєчників і печінки.

Дослідники використали кілька клітинних і тваринних моделей із порушеною функцією BAF. Вони встановили, що втрата функції комплексу відкриває численні ділянки ДНК для зв’язування CTCF.

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Зазвичай CTCF діє як своєрідний розмежувач: поділяє ДНК на окремі ділянки та контролює взаємодію генів із регуляторними елементами. За втрати BAF зв’язування CTCF посилюється в тисячах місць геному. Це масштабно змінює петлі й складки ДНК, порушує звичні контакти генів з елементами, що регулюють їхню роботу, та змінює активність генів у напрямі, пов’язаному зі швидшим поділом клітин.

Можливі цілі для терапії

У тваринних моделях видалення CTCF звертало наслідки втрати функції BAF. Дослідницька група також навела дані з аналізу даних пацієнтів, що підтверджують роль CTCF у раках із мутаціями BAF: порушення CTCF були пов’язані з кращими результатами для пацієнтів.

Науковці встановили, що комплекси PBAF та ISWI є важливими партнерами CTCF, а їхнє видалення також блокує ефекти мутацій BAF. Автори роботи, опублікованої 28 жовтня 2026 року в журналі Nature, розглядають CTCF, PBAF та ISWI як можливі мішені для майбутніх методів лікування раку з такими мутаціями.

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