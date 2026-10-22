Дослідники описали середній геном на даних майже мільйона людей — News-Medical

Дослідники під керівництвом Університету Ексетера у Великій Британії проаналізували майже мільйон послідовностей повного геному та описали типовий обсяг генетичних варіантів і генетичних ризиків у людей. Роботу опублікували 22 жовтня в журналі Genome Medicine, повідомляє News-Medical.

Команда використала дані британського UK Biobank та американського дослідження All of Us. Науковці наголошують, що генетична мінливість є нормальною: виявлення варіанта, який пов'язують із хворобою, саме по собі не означає, що в людини обов'язково розвинеться цей стан.

Мільйони варіантів у геномі

За підрахунками авторів, геном кожної людини містить приблизно 5 млн варіантів — ділянок ДНК, що відрізняються між людьми. Близько 10 тис. із них змінюють послідовності генів. Такі зміни можуть бути пов'язані, зокрема, з непереносимістю лактози або реакцією на ліки, але часто є біологічно нейтральними.

У кожної людини також є від одного до трьох рідкісних варіантів, які раніше пов'язували із серйозними генетичними захворюваннями, а також приблизно 50 рідкісних варіантів із поки невизначеним клінічним значенням. Дослідники зазначили, що багато варіантів, пов'язаних із хворобами, не призводять до захворювання в конкретної людини. Для тлумачення результатів генетичного тестування слід ураховувати симптоми, сімейний анамнез, інші клінічні та екологічні чинники.

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Оцінки ризику та нові мутації

Науковці також проаналізували полігенні оцінки ризику для 28 поширених станів, серед яких діабет, серцево-судинні захворювання та шизофренія. Такі оцінки враховують відомі генетичні чинники, що можуть впливати на ймовірність розвитку хвороби. За результатами аналізу, більшість людей могли б віднести до групи високого генетичного ризику приблизно для трьох станів. Водночас стан здоров'я учасників у межах цієї роботи не досліджували.

Серед учасників, яких залучили до біобанків разом із батьками, у геномі в середньому виявляли близько 63 нових варіантів, відсутніх у ДНК обох батьків. Більшість таких мутацій виникала у сперматозоїдах батька, частина — в яйцеклітинах матері. Їхня кількість зростала з віком батька — приблизно на 1,2 варіанта щороку.

Автори вказали, що учасники двох біобанків переважно мають західноєвропейське походження, тому для подальшого розвитку висновків потрібні дані з більш різноманітних популяцій.

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