Дослідники описали спосіб посилити противірусний захист клітин — News-Medical

Дослідники Університету штату Вашингтон описали клітинний механізм, який може посилювати природний противірусний захист. Як повідомляє News-Medical, у лабораторних дослідженнях додавання рекомбінантного білка ISG15 зробило клітини значно стійкішими до інфекції.

Роль білка ISG15

Науковці зосередилися на білку ISG15, вироблення якого всередині клітин зростає під час вірусної інфекції. Раніше цей білок також виявляли поза клітинами, однак його функція в такому середовищі залишалася незрозумілою.

Команда встановила, що позаклітинний ISG15 може активувати раніше неописаний противірусний сигнальний шлях. Він допомагає підготувати сусідні клітини до опору інфекції ще до поширення вірусу. Дослідники зазначили, що під час інфекції цей шлях активується природним чином, проте на низькому рівні.

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Досліди з респіраторно-синцитіальним вірусом

Ефект продемонстрували під час вивчення респіраторно-синцитіального вірусу, або RSV. Цей вірус може спричиняти тяжкий перебіг хвороби у немовлят, літніх людей та осіб з ослабленою імунною системою. У ще не опублікованих дослідженнях лабораторії також спостерігали противірусну дію цього шляху щодо вірусу грипу A та вірусів парагрипу.

Дослідження опублікували в журналі Cell Communication and Signaling. Проєкт очолили аспірантки Ліндсі Грейс Міллер і Судікша Пандіт разом із постдокторською дослідницею за програмою Fulbright Кім Лам Чіок із лабораторії професора Сантану Бозе. Науковці розробляють цей підхід для потенційних противірусних засобів, а університетська команда з інновацій та підприємництва працює над патентним захистом і комерціалізацією технології.

Підхід спрямований не безпосередньо на вірусні білки, а на посилення захисних механізмів клітини-господаря. Дослідники також вивчають, чи можна застосувати цей механізм у дослідженнях раку, неврологічних та інших неінфекційних захворювань.

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