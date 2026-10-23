Дослідники пояснили, чому антибіотики часто не діють за періімплантиту — ScienceDaily

Науковці Школи стоматологічної медицини Ратгерського університету виявили механізм, який може пояснити, чому інфекції навколо зубних імплантів часто погано піддаються лікуванню антибіотиками. Як повідомляє ScienceDaily, бактерії можуть поступово пошкоджувати титанову поверхню імплантів, вивільняючи мікроскопічні частинки металу в прилеглі тканини.

Стан, відомий як періімплантит, уражає тканини навколо імпланта та може руйнувати кісткову тканину щелепи. За оцінкою, наведеною в дослідженні, він розвивається у 10–20% людей із зубними імплантами. Хоча періімплантит і пародонтит починаються за участю схожих бактерій ротової порожнини, антибіотики разом із професійним чищенням значно рідше допомагають у разі інфекції навколо імпланта.

Частинки титану та запалення

Автори роботи, опублікованої в PNAS Nexus, проаналізували зразки людських тканин, дослідили імунні клітини людини в лабораторії та провели експерименти на генетично модифікованих мишах. Вони встановили, що титанові частинки можуть вкриватися ліпополісахаридом — бактеріальним токсином.

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Макрофаги намагаються поглинути такі частинки, але не можуть розщепити титан. Через це клітини залишаються у стані тривалого запалення, виробляють більше запальних сигнальних молекул, зокрема інтерлейкіну-1 бета, та гірше очищають бактерії. У лабораторних дослідах макрофаги, що контактували з титановими частинками, поглинали менш ніж половину кількості бактерій порівняно з клітинами без такого контакту.

Потенційна мішень для лікування

Дослідники пов’язали цю реакцію з TRPC1 — кальцієвим каналом у макрофагах. У мишей без TRPC1 після впливу титанових частинок і бактерій утворювалися значно менші абсцеси, вироблялося менше запальних молекул, а клітини ефективніше очищали бактерії. За даними авторів, вимкнення цього каналу у мишей запобігало розвитку руйнівного процесу.

Команда за фінансування Національних інститутів здоров’я США оцінює потенційні препарати, що впливають на цей молекулярний шлях у клітинах людини. Дослідження також наголошує на важливості професійного догляду за імплантами: металеві інструменти для природних зубів можуть пошкоджувати титанову поверхню, тоді як неабразивні методи очищення нині стали стандартною практикою.

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