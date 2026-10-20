Дослідники пояснили, як APOE ε4 послаблює гематоенцефалічний бар’єр — ScienceDaily

Дослідники Колумбійського університету описали механізм, через який генетичний варіант APOE ε4, пов’язаний із підвищеним ризиком хвороби Альцгеймера, може послаблювати захист мозку. Як повідомляє ScienceDaily, ключову роль у цьому процесі відіграє надлишок фібронектину — білка, що накопичується навколо кровоносних судин мозку.

Результати дослідження опублікували в журналі Nature Aging. Науковці поєднали аналіз зразків мозкової тканини та спинномозкової рідини людей із дослідами на стовбурових клітинах, тривимірних культурах судин, рибках даніо й мишах. У мишей із людським варіантом APOE ε4 рівень фібронектину в мозку був майже удвічі вищим, ніж у тварин із поширеним варіантом APOE ε3. Це супроводжувалося ознаками підвищеної проникності гематоенцефалічного бар’єра.

Як фібронектин впливає на бар’єр мозку

Гематоенцефалічний бар’єр відокремлює кровотік від тканин мозку та регулює надходження речовин до них. Його пошкодження може дозволяти проникнення до мозку сполук, які за нормальних умов мають бути заблоковані, а також бути пов’язаним із запаленням.

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Дослідники збільшили кількість людського фібронектину в астроцитах — клітинах, що підтримують роботу цього бар’єра. Таке втручання зробило бар’єр проникнішим, тоді як зниження рівня білка поліпшило його функцію. За даними команди, надлишок фібронектину порушує взаємодію клітин через інтегрини та фермент фокальної адгезійної кінази, що також впливає на сигнальні шляхи факторів росту VEGF, HBEGF та IGF1.

Рідкісна мутація як орієнтир для лікування

Попередня робота цих самих науковців показала, що в частини носіїв APOE ε4 є рідкісна захисна мутація гена FN1. За висновками дослідників, вона може обмежувати накопичення фібронектину біля судин мозку та пов’язане з цим ушкодження.

APOE ε4 є найсильнішим поширеним генетичним чинником ризику хвороби Альцгеймера; щонайменше одну його копію має приблизно кожна п’ята людина. Водночас наявність цього варіанта не означає неминучого розвитку захворювання. Автори роботи розглядають кілька експериментальних напрямів: запобігання накопиченню фібронектину, блокування аномальних клітинних сигналів або відновлення сигнальних шляхів факторів росту, що підтримують взаємодію астроцитів і клітин судин. Потенційні методи лікування ще потребують подальших лабораторних досліджень, оскільки фібронектин виконує важливі функції в тканинах організму та загоєнні ран.

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