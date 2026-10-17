Дослідники посилили CAR T-клітини через активацію білка PPARD — ScienceDaily

Дослідники Cold Spring Harbor Laboratory встановили, що активація білка PPARD в імунних клітинах може посилити їхню здатність атакувати пухлини. Як повідомляє ScienceDaily, у лабораторних дослідах активований PPARD допоміг модифікованим CAR T-клітинам сповільнювати або зупиняти ріст пухлин у моделях колоректального раку. Результати опублікували в журналі Nature Immunology.

Білок із різною роллю в клітинах

PPARD, або рецептор, що активується проліфераторами пероксисом дельта, регулює використання жирів як джерела енергії та належить до транскрипційних факторів — білків, які контролюють активність генів. Ракові клітини можуть використовувати PPARD для підтримання своєї активності.

Науковці спершу досліджували мишей із колоректальним раком. Вони з’ясували, що активація того самого білка в імунних клітинах діє інакше: змінює оточення пухлини на користь імунної відповіді. За даними команди, інтенсивніше використання жирів як джерела енергії робить імунні клітини метаболічно краще пристосованими до боротьби з раком.

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Перевірка на CAR T-клітинах

Далі дослідники активували PPARD у CAR T-клітинах — генетично модифікованих імунних клітинах, здатних розпізнавати та атакувати рак. Їх перевірили на органоїдах, вирощених із тканин пацієнтів, культурах людських ракових клітин і моделях, у яких людські ракові клітини імплантували мишам.

У цих експериментах CAR T-клітини з активованим PPARD уповільнювали або зупиняли ріст пухлин. Результати також були перспективними для моделей раку молочної залози, раку яєчників і меланоми. Водночас цей підхід ще не перевіряли на пацієнтах, тож його клінічну ефективність належить оцінити в подальших дослідженнях.

Лабораторія також вивчає, чи може посилення метаболічної активності імунних клітин бути корисним при ендометріозі — хронічному запальному захворюванні, за якого імунна система може не очищати організм від уражених клітин.

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