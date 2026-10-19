Дослідники пов’язали APOE4 з накопиченням жиру в клітинах мозку — Live Science

Дослідники встановили можливий механізм, через який генетичний варіант APOE4, пов’язаний із підвищеним ризиком хвороби Альцгеймера з пізнім початком, може сприяти накопиченню жирових крапель у клітинах мозку. Робота команди нейробіологині Лі-Хуей Цай з Массачусетського технологічного інституту вказує на порушення Wnt-сигналізації в олігодендроцитах — клітинах, що формують мієлінову оболонку нервових волокон, повідомляє Live Science.

Порушення транспорту ліпідів

Ген APOE кодує білки, які беруть участь у транспортуванні жирів в організмі та мозку. За даними дослідників, білки, пов’язані з варіантом APOE4, гірше виконують цю функцію. Наявність APOE4 пов’язують зі збільшенням ризику хвороби Альцгеймера з пізнім початком у три—12 разів.

Раніше команда виявила накопичення холестерину в астроцитах — клітинах, які підтримують роботу нейронів. В іншому дослідженні APOE4 також спричиняв накопичення холестерину в олігодендроцитах. У лабораторних мишей препарат, що допомагав цим клітинам позбавлятися надлишку холестерину, поліпшував утворення мієліну та результати когнітивних тестів.

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Роль Wnt-сигналізації

У новій роботі, опублікованій у журналі Cell Stem Cell, науковці виростили зі стовбурових клітин олігодендроцити з APOE4 і по черзі змінювали активність окремих генів. Скринінг вказав на Wnt-сигнальний шлях, який забезпечує взаємодію між клітинами. Зокрема, вимкнення гена DKK1, що стримує цей сигнальний шлях, зменшило кількість жирових крапель у клітинах.

У зразках тканин мозку донорів-носіїв APOE4 виявили ознаки зниженої Wnt-сигналізації. Подальші досліди дали підстави припустити, що APOE4 може зменшувати запас білка, потрібного для передавання Wnt-сигналів: цей білок розщеплював фермент, рівень якого підвищувався під дією APOE4. У мишей блокування ферменту відновлювало Wnt-сигналізацію, зменшувало накопичення жиру та поліпшувало формування мієліну. Автори наголошують, що результати ще не підтверджені у людей.

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