Дослідники пов’язали легеневу гіпертензію зі змінами мозку — News-Medical

Дослідники Університету Піттсбурга та UPMC виявили, що скарги пацієнтів із легеневою гіпертензією на погіршення пам’яті й концентрації можуть бути пов’язані зі специфічними змінами в мозку та запаленням. Результати роботи опублікували 2 листопада в журналі Journal of Clinical Investigation, повідомляє News-Medical.

Легенева гіпертензія — це підвищений тиск у кровоносних судинах легень. Її поширеними проявами є задишка, біль у грудях і запаморочення. Автори дослідження зазначили, що в пацієнтів також часто трапляються порушення виконавчих функцій і проблеми з пам’яттю.

Зміни в мозку

Науковці проаналізували МРТ головного мозку та зразки крові. Вони зіставили дані великої публічної бази охорони здоров’я з даними меншої групи пацієнтів UPMC. В обох групах у людей із легеневою гіпертензією зафіксували істотну втрату мозкової тканини та послаблення зв’язку між мозочком і лобовою часткою. Ці ділянки беруть участь у пам’яті, увазі та плануванні.

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Подібних змін не виявили в людей з іншими серцевими, легеневими чи психіатричними станами. За висновком авторів, відмінності також не пояснювалися низьким рівнем кисню в крові, поганою роботою серця чи препаратами, які застосовують для лікування легеневої гіпертензії.

Роль гена NCOA7

Додатковий генетичний і лабораторний аналіз пов’язав запалення в мозочку з варіантом гена NCOA7. Раніше цей варіант уже асоціювали із запаленням кровоносних судин при легеневій гіпертензії та гіршими шансами на виживання; він трапляється приблизно у чверті пацієнтів із цим захворюванням.

У тканинах мозочка пацієнтів і мишей із легеневою гіпертензією команда побачила ознаки надмірної активності мікроглії — імунних клітин мозку — та зміни в нейронах. У мишей, які мали захворювання і водночас не мали гена NCOA7, ушкодження мозочка були тяжчими, ніж у тварин лише з легеневою гіпертензією. Результати дослідження вказують на потенційний біологічний маркер для скринінгу ризику майбутніх когнітивних проблем, а запалення — як можливий напрям терапевтичних досліджень.

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