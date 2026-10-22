Науковці Університету Піттсбурга створили модель імунних побічних реакцій на інгібітори контрольних точок — один із видів імунотерапії раку. Дослідники пов’язали такі ускладнення з нестабільністю регуляторних Т-клітин, які зазвичай стримують надмірну імунну відповідь.

Як повідомляє News-Medical, інгібітори контрольних точок знімають обмеження з Т-клітин, допомагаючи їм атакувати пухлини. Водночас у частини пацієнтів активовані імунні клітини можуть атакувати здорові тканини. Залежно від типу препарату такі імунні побічні реакції виникають у 20–40% пацієнтів, а до 25% людей, які отримують ці препарати, зазнають тяжких ускладнень, що можуть вимагати госпіталізації та припинення лікування.

Модель на мишах

Для моделювання реакцій дослідники за два тижні до початку лікування та під час нього годували мишей раціоном західного типу — з низьким вмістом клітковини та високим вмістом жирів і оброблених вуглеводів. У таких тварин виникала схильність до побічних реакцій, а їхні регуляторні Т-клітини ставали нестабільними через стрес.

Автори також виявили ознаки такої нестабільності в регуляторних Т-клітинах, зібраних у пацієнтів із тяжкими імунними побічними реакціями. У пацієнтів без таких ускладнень цього явища не спостерігали.

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Харчування і мікробіом

У дослідах на мишах відновлення стабільності регуляторних Т-клітин істотно зменшувало тяжкість імунних побічних реакцій. Цього досягали блокуванням білка імунної сигналізації саме в цих клітинах, переходом на раціон із високим вмістом клітковини або додаванням метаболітів.

Миші на західному раціоні мали зміни кишкового мікробіому, подібні до тих, що спостерігали у людей із пов’язаним з імунотерапією запаленням. Перенесення мікробіому від таких мишей тваринам на раціоні з високим вмістом клітковини спричиняло запалення кишківника. Також перенесення мікробіому від пацієнтів, які споживали західний раціон, безмікробним мишам посилювало тяжкість імунних побічних реакцій.

Роботу опубліковано в журналі Cell. Надалі команда планує досліджувати тканинно-специфічні мішені для препаратів, які могли б послабити або усунути побічні реакції без зниження ефективності протипухлинної імунотерапії.

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