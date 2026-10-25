Дослідники пов’язали середземноморську дієту з двома мікробілками — ScienceDaily

Дослідники Школи геронтології USC виявили, що в літніх людей, чий раціон більше відповідав принципам середземноморської дієти, були вищими концентрації двох мітохондріальних мікробілків — humanin і SHMOOSE. Обидва раніше пов’язували із захистом від серцево-судинних захворювань та нейродегенерації, повідомляє ScienceDaily.

Зв’язок із харчуванням

Науковці проаналізували зразки крові учасників, які різною мірою дотримувалися такого стилю харчування. У тих, чий раціон найбільше відповідав середземноморській дієті, також зафіксували нижчі показники окиснювального стресу. Це процес, за якого активні форми кисню можуть переважати захисні механізми організму та ушкоджувати білки, ДНК й інші клітинні компоненти.

Більше споживання оливкової олії, риби та бобових було пов’язане з вищим рівнем humanin. Водночас уживання оливкової олії та менша кількість рафінованих вуглеводів у раціоні асоціювалися з вищим рівнем SHMOOSE. До рафінованих вуглеводів належать, зокрема, продукти з сильно обробленого зерна і цукру: білий хліб, випічка та солодкі снеки.

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Можливий механізм захисту

Мітохондрії виробляють значну частину енергії, потрібної клітинам, а також беруть участь у регуляції обміну речовин і реакцій на клітинний стрес. На відміну від більшості білків, ці мікробілки кодуються ділянками мітохондріальної ДНК. Humanin уперше описали у 2003 році; попередні дослідження пов’язували його з кращою чутливістю до інсуліну, серцево-судинним здоров’ям і збереженням когнітивних функцій.

Автори також спостерігали, що вищі рівні humanin поєднувалися з нижчою активністю ферменту Nox2, який сприяє утворенню активних форм кисню. Це допускає можливість, що humanin може обмежувати окиснювальні процеси, здатні пошкоджувати судини та інші тканини. Водночас дослідження було невеликим і спостережним, тому не доводить, що саме середземноморська дієта безпосередньо підвищує рівні цих мікробілків або запобігає серцево-судинним хворобам.

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