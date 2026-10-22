Дослідники пов’язали спалахи Еболи з кліматичними коливаннями — News-Medical

В Іспанії дослідники під керівництвом Університету Малаги виявили статистичний зв’язок між появою спалахів вірусу Ебола в Африці та масштабними кліматичними коливаннями, що можуть відбуватися за тисячі кілометрів від Центральної Африки. Як повідомляє News-Medical, результати роботи опублікували в журналі Stochastic Environmental Research and Risk Assessment.

Аналіз 49 спалахів

Автори дослідження зібрали дані про 49 спалахів Еболи в Африці у 1976–2025 роках і зіставили їх із 26 індексами кліматичних коливань. Для побудови моделей науковці використали дані до 2018 року, а в 2019–2025 роках перевіряли, чи здатні моделі прогнозувати нові спалахи.

Особливо пов’язаними з розподілом спалахів виявилися чотири показники: індекс температури поверхні Карибського моря, індекс дипольного режиму, квазідворічне коливання та Тихоокеанське декадне коливання. Тихоокеанське декадне коливання найчастіше фігурувало в моделі та, за оцінкою авторів, було її найважливішим макрокліматичним чинником.

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Сигнал для нагляду

Дослідники наголошують, що віддалені кліматичні індикатори не є прямою причиною Еболи. На їхню думку, великі коливання можуть змінювати погодні умови в Африці, зокрема режим опадів, і впливати на екологічні умови, за яких імовірність спалаху може зростати.

Науковці вважають, що такі сигнали можуть бути корисними для епідеміологічного нагляду за шість–дванадцять місяців до потенційної події. Водночас вони зазначають, що прогнозувальні можливості методу поки обмежені, тому без подальших досліджень він не може бути самостійною системою прогнозування.

Дані про спалах у ДР Конго

За даними Національного інституту громадського здоров’я Демократичної Республіки Конго, на які посилається матеріал, у спалаху, що розпочався у травні, станом на 26 вересня зареєстрували понад 8 тисяч підтверджених випадків інфікування та 3901 смерть. Команда Університету Малаги прагне створити систему оновлюваних прогнозів ризику, що враховуватиме дику природу, вирубування лісів, макрокліматичні та місцеві погодні умови.

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